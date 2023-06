Chá revelação: Neymar e Bruna Biancardi descobrem sexo do bebê; vídeo

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram, neste sábado (24), o sexo do bebê que está a caminho na vida do casal. Depois de muito suspense e comemoração, o jogador e a influenciadora digital revelaram que será uma menina. A descoberta foi em meio à uma festa na mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com a presença de amigos e familiares.

Em seus stories no Instagram, Bruna compartilhou alguns detalhes da decoração, que contou com as cores branco, azul e rosa. As letras "N" e "B" foram vistas em vários itens, como o cardápio e as lembrancinhas preparadas para os convidados.

Neymar, para completar o look, usou uma meia de cada cor na festa de revelação do segundo filho. Ele já é pai de um menino. Davi Lucca, de 11 anos, é filho de um relacionamento anterior com a influenciadora Carol Dantas.

Assista ao vídeo da revelação: