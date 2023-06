Neymar e Bruna Biancardi realizam ‘chá revelação’ na mansão da família

Neymar e Bruna Biancardi estão entre os assuntos mais comentados da semana. De traição à chá revelação na mansão da família, Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Biancardi compartilhou no Instagram alguns stories de seus convidados chegando na mansão para a festa de hoje, 24.

O local que sediará no dia de hoje, 24, o chá de revelação do primeiro filho do casal, foi interditado na última quinta-feira, 22, pela Secretaria de Meio Ambiente após constatação de infrações. Mas na sexta-feira, o jogador apareceu utilizando o espaço.

Sobre os convites, os convidados receberam caixas delicadas, em tons neutros e com o informativo da festa e alguns mimos. A assinatura termina com “Neymar, Bruna e bebê”.