Bruna Biancardi já havia perdoado traição de Neymar no primeiro término do casal

Não foi a primeira vez que Neymar trai Bruna Biancardi. Em junho de 2022, exatamente um ano antes do encontro com a coach Fernanda Campos, que explanou a pulada de cerca do jogador, o atacante foi infiel a Biancardi. Enquanto ela dormia, após uma festa junina na mansão de Mangaratiba, o jogador ficou com uma das convidadas.

A traição aconteceu no dia 26 de junho, quando eles chegaram a posar juntos combinando o figurino caipira. Mas Biancardi descobriu a infidelidade após alguns dias do evento. A influencer não desconfiava de nada, mas muitos amigos próximos do jogador, e que até se tornaram pessoas do convívio dela, sabiam da pulada de cerca.

Porém, após chegar aos seus ouvidos o acontecido, Biancardi prontamente pegou suas coisas e saiu da casa do jogador, terminando o relacionamento pela primeira vez, de forma discreta.

Confira o pedido público de perdão do jogador para a noiva após mais uma traição:

