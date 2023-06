Bruna Biancardi se revolta e responde boato de relacionamento aberto com Neymar

Grávida do segundo filho de Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira (19), após ter sido alvo de rumores de relacionamento aberto com o jogador do PSG.

Biancardi respondeu ao colunista Erlan Bastos, que afirmou que o casal teria feito um acordo para que as traições de Neymar não se tornassem públicas.

“Da onde você tirou merda que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas”, disse revoltada nos stories, que foram apagados em seguida.

Segundo as informações divulgadas pelo jornalista, Neymar tinha liberdade para flertar e até ter relações sexuais com outras mulheres, contanto que fosse discreto, usasse preservativo e não beijasse.

O colunista ainda respondeu a modelo no comentário de uma publicação do Instagram dizendo que está aguardando o processo. “Aparece na rede social para atacar jornalista, mas fica caladinha para macho, né? Tá certíssimo! (...) Faço questão de fazer você passar muita vergonha no tribunal”, escreveu Erlan Bastos.

Na web, internautas e outras celebridades defenderam a empresária. “Quem tá passando vergonha é esse homem, falando isso para uma mulher grávida”, disse Mirela Janis. “Que falta de respeito com a menina grávida”, disse Ary Mirelle, influenciadora que espera o filho de João Gomes.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)