Bruna Biancardi curte brunch da melhor amiga de Neymar em meio a rumores de traição do jogador

Após alguns dias longe das redes sociais, Bruna Biancardi reapareceu em meio aos rumores de uma traição de Neymar na véspera do Dia dos Namorados. A influenciadora esteve participando de um brunch, em um spa de São Paulo. O evento reuniu as madrinhas de Bianca Coimbra, que se casa com o parça Cris Guedes, nesta terça-feira, 20. Neymar e Biancardi estarão juntos no altar como um dos casais de padrinhos.

Enquanto o jogador e seus amigos estão na despedida de solteiro de Cris Guedes desde a última quinta-feira, Biancardi voltou para casa na capital paulista. O que intrigou muitos fãs foi que ela não deu as caras em seu perfil no Instagram em nenhum destes dias.

Traição?

No domingo pela manhã, a colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles", publicou que Neymar teria traído a mãe de seu segundo filho às vésperas do Dia dos Namorados com a coach e blogueira Fernanda Campos. Uma série de prints mostram conversas dos dois no ano passado, enquanto o jogador estava solteiro, e uma última, supostamente do dia 11 de junho, quando os dois teriam se encontrado durante 40 minutos, num apartamento de luxo, em São Paulo. Fernanda, inclusive, divulgou um vídeo mostrando um homem de costas, no corredor do prédio, que seria Neymar.

Com o fato da história ter vindo á tona, os fãs da influenciadora ficaram preocupados com seu estado psicológico já que está com pouco mais de quatro meses de gestação.

