Neymar e Bruna Biancardi 'estão grávidos' e contam: "Planejamos sua chegada"

Depois da informação vazar, Neymar e Bruna Biancardi fazem postagem no Instagram anunciam gravidez. A influenciadora está gravida de seu primeiro filho com o jogador Neymar.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes 🙏Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por voce!❤️✨“Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” - Jeremias‬ ‭1‬:‭5", escreveu na legenda das fotos compartilhadas.

Neymar já é pai de Davi Lucca, 11 anos. A mãe do seu primeiro filho é Carol Dantas, com quem tem uma relação amigável. Inclusive, o padrinho do menino é o jogador paraense, Paulo Henrique Ganso.

Relacionamento

O casal reatou em janeiro deste ano, após a Copa do Mundo no Qatar. Eles estão juntos desde agosto de 2021, mas ficaram seis meses separados.

Bruna ganhou uma festa de aniversário no último fim de semana. Ela comemorou os seus 29 anos no Rio de Janeiro. Já Neymar está tratando uma lesão no Brasil.