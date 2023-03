Cantor Maluma dispara contra jogador brasileiro: 'Neymar tirou a minha namorada de mim'

O cantor colombiano Maluma, que revelou em entrevista recente ter se envolvido amorosamente com Anitta, falou de mais uma figura importante do Brasil. O artista comentou sobre o relacionamento de Neymar e a modelo e influenciadora americana Natalía Barulích, ex-namorada do artista.

Em 2019, Maluma se separou da famosa. Em seguida, a bela engatou um relacionamento com Neymar. Na época, especulava-se que poderia ter acontecido uma traição.

VEJA MAIS

Em entrevista ao canal do Youtube Alofoke, Maluma quebrou o silêncio de quatro anos: "Sim, Neymar tirou minha namorada de mim”. Em seguida, o colombiano disse que a afirmativa não era verdade: "Não, mentira".

Quando surgiram esses boatos, muitos fãs de Maluma e Neymar teorizavam que houve traição entre Barulích e o jogador brasileiro, enquanto ela ainda namorava o colombiano.

"Cerca de 30 segundos", disse o cantor, em tom de brincadeira, ao falar sobre quanto tempo depois a modelo e influencer começou a namorar o jogador.