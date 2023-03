Bia Miranda anuncia término e acusa ex de roubo e agressão: ‘Começou a me maltratar, me xingar’

A neta adotiva de Gretchen, Bia Miranda, vice-campeã do reality show “A Fazenda 14”, anunciou o fim do noivado com Diego Gabriel Roza, com quem já estava há mais de três anos. O comunicado foi feito por meio de uma postagem no Twitter, onde a ex-peoa acusa o jovem de roubo e até de agressão.

“Gente, eu não traí o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que eu conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente meu. Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto”, escreveu a influencer no Twitter.

“E o último ponto, ele roubou meu carro, foi para o Rio de Janeiro com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira”, completou a filha de Jenny Miranda.

Nos comentários da publicação, Gabriel rebateu a famosa e negou as acusações. “"Tudo que ela postou é mentira. Quem me conhece, sabe que eu não sou capaz de agredir ninguém", defendeu-se o rapaz, que tatuou o rosto de Bia no antebraço no início do ano.