Bia Miranda, neta de Gretchen, se envolve em acidente de carro em São Paulo

Neste sábado (25), um vídeo viralizou nas redes sociais sobre confusão e acidente envolvendo Bia Miranda e o noivo Gabriel Roza. A coluna do Léo Dias conversou com a neta de Gretchen para saber o que ocorreu.

Bia explicou que o acidente aconteceu enquanto ela e o noivo estavam saindo de casa. “Gabriel foi atravessar com o carro para entrar na outra pista. A van estava vindo e a gente não olhou para o lado direito, a gente estava olhando para o lado esquerdo para ver se não tinha carro. A van se aproximou, eu vi e avisei Gabriel, que encostou na van”, detalhou.

Ela disse que faria a transferência no valor de R$ 300 ao motorista da van para custear a batida. “Eu saí do carro, o cara xingando Gabriel, Gabriel xingando o cara… Eu pedi pra ele me passar o PIX para transferir R$ 300. O cara fingia que não me escutava”, disse.

Depois disso, Bia resolveu não fazer mais a transferência e disse ao colunista que vai processar o motorista da Van pela exposição da placa do carro nas redes sociais.