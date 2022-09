Após affair com Bia Miranda, Adriano Imperador volta com a ex namorada

Após ter tido um affair com a neta de Gretchen, Bia Miranda, Adriano Imperador voltou com a ex-namorada, Micaela Mesquita. Ao que parece, o ex-jogador ignorou toda a polêmica envolvendo o seu nome e fez questão de postar foto nas redes sociais para mostrar que não está mais solteiro. Entenda.

VEJA MAIS

Enquanto Bia está confinada em ‘A Fazenda 14’, Adriano seguiu a vida aqui fora. O ex-atleta e a namorada Micaela Mesquita reataram pela quinta vez o romance “iô-iô”. Além de voltar a seguir a amada nas redes sociais, Adriano ainda postou uma foto junto com ela no Instagram:

Adriano Imperador e Micaela Mesquita (Reprodução: Redes Sociais)

Já Bia Miranda, que permanece dentro de ‘A Fazenda’, costuma falar com frequência de Adriano no reality. No último dia 21, em conversava com Vini Buttel, ela chegou a dar mais detalhes sobre o affair com o ex-jogador.

“Você já treinou na vida?”, perguntou o ex-De Férias. “Treinei uma vez só”, respondeu a “netchen”. Vini, então, quis ir um pouco mais além na sua dúvida: “Com o Adriano [Imperador]”. Sem papas na língua, Bia Miranda não fugiu da raia. “Sim, só que de outra forma”, brincou, provocando risadas em outros participantes.

VEJA MAIS

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)