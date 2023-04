A dançarina Bia Michelle, que flagrou o ex-namorado MC Gui em motel com uma amante, já flertou com o jogador Neymar no período em que estava em relacionamento com o cantor. As informações foram divulgadas pelo colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, que compartilhou os prints nesta terça-feira (11).

O relacionamento entre MC Gui e Bia foi marcado em dois períodos: de 04/2019 a 12/2021 quando terminaram a primeira vez e 06/2022 até este mês. Já as imagens datam a conversa com o atleta em 8 de maio de 2021, quando a influenciadora e o funkeiro já estavam namorando há mais de um ano.

VEJA MAIS

Vale reforçar ainda que durante o período das conversas, Neymar Jr. já estava comprometido com a influenciadora Bruna Biancardi, com quem segue namorando até hoje, mesmo após idas e vindas.

Veja as conversas:

Neymar: e ai

Bia: Tudo bem? Não imaginava que você me responderia. Fiquei feliz!! (Coração)

Neymar: Cara.. respondi por educação, porque você namora um conhecido meu. (Emoji)

Bia: Que educado! (risos) mas não namoro ninguém (emoji)

Neymar: Ah não? Eita! Foi mal então (emoji).

Bia: (risos) relaxa! Mas é real isso que falei. Te mandei mensagem e falei que fiquei feliz que me respondeu, por te admirar mesmo (emoji).

Neymar: (emoji)

Bia: E quando você vier para o Brasil me fala, se quiser. Eu ia amar te conhecer melhor, de vardade.

Neymar: Perigo

Bia: Perigo nada (Risos)?

Neymar: Claro que é

Bia: Por que é?

Neymar: Quer correr risco?

Bia: então quando vamos correr esse risco em? Pega meu número qualquer coisa me chama. (Coração)

Prints mostram Bia Michelle, ex-namorada traída de MC Gui, flertando com Neymar