Bia Michelle teria feito barraco em motel ao flagrar traição de MC Gui; afirma colunista

O colunista Leo Dias revelou detalhes a respeito do fim do relacionamento entre a influenciadora digital Bia Michelle (25) e o cantor MC Gui (24). Segundo o jornalista, a bailarina do Faustão flagrou o cantor em um motel com uma garota de programa e protagonizou um barraco que deixou o ex-A Fazenda pálido.

Leo Dias revelou em sua coluna que Bia, que já desconfiava das traições de MC Gui, o seguiu no início da tarde de uma segunda-feira. A bailarina então flagrou o cantor entrando em um estabelecimento chamado Lush Motel, na Zona Sul da capital paulista.

Bia pagou uma diária para entrar no motel, mas resolveu não bater no quarto de MC Gui, esperando o cantor sair para realizar o flagra. Quando o ex-A Fazenda entrou em seu carro, a bailarina confrontou o cantor, batendo no vidro do motorista até ele abrir a janela.

Segundo Leo Dias, o cantor não apresentou muita reação e ficou pálido com o barraco feito por Bia Michelle. Ele teria pedido desculpas para a bailarina, que não aceitou. O ex-casal não está junto desde o fim de março, quando anunciaram o término.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)