MC Gui revela que foi levado para uma casa de swing aos 14 anos por Mr. Catra

Durante uma conversa no programa “A Fazenda 13”, da Record TV, MC Gui revelou uma história curiosa onde, aos 14 anos, foi levado para uma casa de swing por ninguém menos que Mr. Catra. O local é conhecido por ter muitas mulheres e homens praticando sexo livremente. As informações são do Uol.

"Ele me levou uma vez, numa casa de swing. Eu tinha, sei lá, uns 14 anos. Cheguei lá, fui participar do show dele, era uma casa de swing. Olha que brisa. Cheguei lá, as mulheres com os peitões de fora", contou o funkeiro.

O cantor, que estava com seu pai e sua mãe na ocasião, revelou aos risos que ficou constrangido com a situação e declarou que MC Catra era seu pai na música. “Ele me levou em tudo. Eu trombava ele [e ele dizia]: 'E aí, filhão'. [...] Ele era tipo meu pai na música, meu paizão na música”, continuou.

Mr. Catra faleceu em 2018, vítima de um câncer no estômago.