Bruna Biancardi divulga nome de filha com Neymar Jr; saiba o significado

Bruna Biancardi utilizou os Stories, do Instagram, na tarde desta segunda-feira (26), para revelar o nome do bebê que está esperando do jogador Neymar Jr. A menina, que teve o sexo revelado em um luxoso chá revelação, em Mangaratiba, que ocorreu no último sábado (24), irá se chamar Mavie.

O pai da pequena Mavie já tinha dado indícios de que esse seria o nome da criança. Durante o chá revelação, Neymar cantava a música “A Lenda”, com Bruna, quando o jogador gritou o nome da filha. O jogador já é pai de Davi Luca, de 11 anos.

Qual o significado do nome da filha do Neymar?

De acordo com o que Bruna especificou em sua publicação, Mavie é um neologismo da expressão francesa "ma vie", cuja tradução literal significa "minha vida".