I Love Pagode e Nosso Tom realizam live solidária em prol do Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira (14), artistas paraenses se unem para realizar live em prol do Rio Grande do Sul. “No Tom do Amor” irá unir Nosso Tom e I Love Pagode a partir das 19h30, no Açaí Biruta. Diferente dos outros aos vivos realizados durante a pandemia, dessa vez o local estará aberto ao público.

A transmissão será o canal do Youtube do I Love Pagode.

Sem estipular o que seria a entrada para o evento, os grupos deixaram as pessoas livres para levarem as suas doações e assim participarem da live.

[instagaram=C687i4EuPbi]

Os pagodeiros também vão receber convidados. Thiago Costa, Richelly Halliday, Tmj, Bino e Baladeros, são os artistas já confirmados.

“Durante a live vamos receber doações de alimentos, roupas e demais demandas no próprio a Açaí Biruta. Quem quiser é só ir lá e levar a sua doação, mas também vamos divulgar uma chave pix para receber valores em dinheiro. Na quinta-feira (16), um caminhão sairá de Belém a caminho do Rio Grande do Sul com todas as doações dos nossos públicos”, disse Marcio Correa, um dos idealizadores do Projeto I Love Pagode.

Além disso, tem uma vakinha online já disponível.

Durante a pandemia, o grupo realizou mais de 10 lives, que resultou na arrecadação de toneladas de alimentos e itens essências. “A gente sabe da força e solidariedade do povo paraense e dos nossos fãs e admiradores, por isso sentimos a necessidade também de sermos esse ponto de doação. As vezes as pessoas não sabem o que doar ou onde, por isso queremos ser essa referência para as pessoas e também informar sobre a situação”, acrescenta.

O grupo Nosso Tom também é o anfitrião da noite. Para o vocalista Júlio Cezar Patrício o momento é de união.

https://www.oliberal.com/?q=J%C3%BAlio+Cezar+Patr%C3%ADcio+“Acho que é uma força da gente prestar a nossa música, música feita aqui no meio da Amazônia, para ajudar as pessoas e mandar essa energia lá para o sul, mostrando que a gente é uma coisa só, um país só, uma federação. Esse é o principal sentimento, de que a gente tem sentimento de unidade, de irmandade e nação”, pontua.