Circo Kroner terá espetáculos solidários em prol do RS com meia-entrada para todos

Neste terça (14) e quarta-feira (15), o Circo Kroner realizará espetáculos solidários em prol do Rio Grande do Sul, que atualmente está assolado por fortes chuvas e enchentes sem precedentes. No Estado, já são 148 vítimas fatais.

Os temporais e enchentes que assolam o local desde o final de abril.

Por conta disso, todos os ingressos, estarão no valor de meia-entrada. Para participar, é necessário que chegue cedo para retirar as entradas na bilheteria.

As sessões serão às 20h.

Todo o valor será destinado ao Estado, via pix.

Agende-se

Datas: 14 e 15 de maio

Hora: 20h

Local: Circo Kroner, no estacionamento do Shopping Bosque, localizado na avenida Centenário