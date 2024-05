Vingadores do Brega: conheça a história e saiba ‘quem’ são os músicos que formam a banda paraense

A banda Vingadores do Brega, conhecida por interpretar as músicas paraenses no estilo “brega rock” com os integrantes fantasiados de super-heróis, é um sucesso no estado. No último sábado (11/5), os artistas ganharam reconhecimento nacional ao levarem a plateia à loucura no quadro “Caloucos”, do Caldeirão com Mion, da TV Globo.

Desde então, muitos internautas ficaram curiosos para saber a origem da banda e a identidade dos integrantes. Pensando nisso, o Grupo Liberal decidiu trazer detalhes dessa história. Confira:

Os Vingadores são donos dos hits “Miss vitamina” e “Tá Virada no Jiraya”. A banda estreou em 2018 e é composta pelo vocalista Batman do Pará, Capitão do Sax (saxofonista), Aranha do Brega (guitarrista), Zecapool (tecladista), Aranha-Negro (baixista) e o The Flashback (baterista).

Como iniciou a banda?

Ao O Liberal, o baixista afirmou que a formação do grupo surgiu de uma reunião de amigos após o grupo assistir a um clipe da banda internacional Daft Punk. “Foi um projeto sem a intenção de grandes proporções”, acrescentou o Aranha Negro.

Quem são os integrantes dos Vingadores do brega?

Todos os integrantes da banda possuem, no mínimo, cerca de duas décadas de profissão e uma profunda relação com o brega do Pará. O grupo é formado por ex-integrantes de bandas como Xeiro Verde, Joelma, Gaby Amarantos, Sayonara, Banda Wlad, Chimbinha, Cabaré do Brega e Banda X.

Mas a identidade dos artistas nunca chegou ser revelada. “[Usamos a fantasia] em uma tentativa de ocultar a identidade, porque já tínhamos compromisso com outras bandas famosas da região”, explicou o Aranha Negro.

Segundo ele, a ideia das fantasias surgiu por intermédio do Batman do Pará, já que alguns familiares e amigos do vocalista trabalhavam como cosplay. “Então, veio o surgimento dos heróis do brega paraense”, brincou.

O Capitão do Sax afirmou que as escolhas das fantasias foram feitas aleatoriamente. “Eram as disponíveis no momento, e, com isso, ficou até hoje essa grande confusão entre a mistura de Marvel e DC”, explicou.

Questionado sobre como lidam com a curiosidade dos fãs, em saber a identidade dos integrantes, o Capitão do Sax afirmou que a banda é muito tranquila em relação aos pedidos para revelar quem está por trás das máscaras. “Eles são compreensivos quando falamos que não podemos revelar nossa identidade”, acrescentou.

Sobre a repercussão positiva que a banda teve após aparecer no programa de Marco Mion, o saxofonista afirmou que os integrantes ficaram muito felizes. “Assim como os heróis, sempre tentamos dar o nosso melhor na vida e nos palcos”, declarou.