Vingadores do Brega revivem sucessos do rock na batida do brega em show nesta sexta (26)

Nesta sexta-feira (26), os Vingadores do Brega vão revisitar clássicos do rock nacional e internacional que viraram ‘marcantes’ do brega e do melody no Pará. A banda vai levar a mistura do brega com rock para o palco do Studio Pub com o show 'Esse Brega é Rock'.

O Studio Pub, conhecido por suas noites embaladas ao som do rock, recebe na semana em que comemora seus 14 anos. A experiência promete levar o público a uma viagem sonora pelos hits do rock nacional e internacional que marcaram gerações no estado na batida ‘bregueira’.

Milton Rodrigues, que é o Batman e vocalista do grupo, esse show resume muito bem o grupo, já que eles têm como marca registrada a junção dos ritmos, que deu origem ao ‘brega rock’: “É a nossa essência”. Para ele, essa é uma oportunidade única de celebrar a essência musical paraense: "Essa nossa mistura deu no brega rock. E nada mais é do que um brega diferenciado, um pouco mais rápido do que o normal, com guitarras eletrizantes, com uma batida bem forte de bateria", explica o cantor.

Ele também destaca a seleção cuidadosa do repertório para agradar o público. "Foi feita uma seleção muito legal de repertório para poder agradar a todos e o público pode esperar um super show, muito brega rock na veia", completa.

Ainda falando em repertório, o vocalista diz que bandas do rock nacional como Paralamas do Sucesso e Titãs estarão no setlist da banda. "Nós tocamos os sucessos dessas bandas em ritmo de brega rock, fica muito legal”, diz. E completa: “Nós já estamos super preparados para esse evento".

Ao comparar o rock e o brega, Milton destaca a batida da bateria como a maior semelhança entre os dois ritmos. “Se você tirar a maioria dos instrumentos e deixar somente a batida da bateria, ela se assemelha muito aos rock já gravados, principalmente dos anos 80”, analisa.

“A mudança que nós fizemos foi: colocamos uma guitarra pesada também junto com a batida do brega. E ficou essa mistura louca aí desse brega rock que está dando muito certo, que graças a Deus o Brasil está abraçando junto com a gente", finalizou.

O show acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 20h, no Studio Pub, localizado na Rua Presidente Pernambuco, no bairro da Batista Campos. Os ingressos estão a venda pelo site da Sympla ou na bilheteria da casa de show. Os ingressos individuais custam R$ 25 e as mesas R$ 150.

Serviço:

- Data: 26 de abril

- Horário: 20h

- Chope em dobro até 21h

- Line Up: DJ Junior Soares, Vingadores do Brega

Ingressos:

- 1º lote: R$ 25,00

- Mesa mezanino: R$ 150,00

- Vendas: No site da Sympla ou na bilheteria do Studio Pub

https://www.sympla.com.br/evento/esse-brega-e-rock-c-vingadores-do-brega-studio-pub-26-04/2425156