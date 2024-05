VÍDEO: ‘A plateia está enlouquecida’, disse Mion após apresentação dos Vingadores do Brega

A banda Vingadores do Brega ficou bem próximo de faturar R$ 10 mil no Caldeirão com Mion, da TV Globo, deste sábado (11). Eles participaram do quadro “Caloucos”, sendo julgados pelo o cantor Dilsinho, Nany People, Otávio Muller e Robson Nunes.

“A plateia está enlouquecida”, disse o apresentado Marcos Mion, no fim da apresentação.

O Batman do Pará explicou que o trabalho de se fantasiar como super-heróis surgiu a partir da filantropia dos membros em visitarem hospitais e pessoas com patologias. “A influência dos Vingadores do Brega tem muito apelo com as crianças, então a gente tem um trabalho sociais nos hospitais, em fazer visitas e levar um pouco de alegria”, disse.

Além do Batman, a banda é composta pelo Capitão do Sax (saxofonista), Aranha do Brega (guitarrista), Zecapool (tecladista), Aranha-Negro (baixista) e o The Flashback (baterista).

Os jurados ficaram animados com a apresentação da banda paraense.

“Primeiro que tocar de mascara é difícil. Gostei para caramba, me surpreenderam”, disse Dilsinho.