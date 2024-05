VÍDEO: Vingadores do Brega é atração do Caldeirão com Mion neste sábado (11); conheça os integrantes

A banda paraense Vingadores do Brega é uma atração do ‘Caldeirão com Mion’, da TV Globo, deste sábado (11). A mistura de super-heróis com os ritmos paraenses será conhecida agora pelo Brasil.

Batman do Pará (vocalista), Capitão do Sax (saxofonista), Aranha do Brega (guitarrista), Zecapool (tecladista), Aranha-Negro (baixista) e o The Flashback (baterista) participaram do quadro “Caloucos junto com vários outros do Brasil, após receberem o convite da produção do programa, que é apresentado por Marcos Mion.

“Nós ficamos muito felizes quando recebemos o convite. É uma emoção muito grande participar de um programa nacional. Esse sempre foi nosso desejo, de poder mostrara nossa arte e cultura para todo o Brasil. E chegou a hora, a oportunidade! Fomos lá representar o nosso Pará com todo o amor, dedicação e coração”, disse o Capitão América.

A gravação ocorreu no dia 16 de abril, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Os Vingadores do Brega, banda originalmente paraense, surgiu em setembro de 2018. Com a estética dos super-heróis eles transformaram clássicos do rock para o som do melody, brega e outros ritmos paraenses.

Neste mesmo dia, se apresenta no programa a banda canadense Magic!. Ela é a atração surpresa do quadro 'Caldeirola'. O grupo, que tem grandes sucessos mundiais como ‘Rude’ e soma mais de 1,5 bilhão de visualizações nas plataformas digitais, esteve em turnê no Brasil pela segunda vez. No palco do Caldeirão, além do hit, apresentaram o novo single 'Good Feeling About You', lançado em janeiro. Na bancada de jurados, e com a missão de avaliar os calouros, o cantor Dilsinho se une a Nany People, Otávio Muller e Robson Nunes.

No quadro 'Caldeirão Informa: Arte Transforma', o público vai conhecer a história de Fernando Pavone, um jovem músico de 23 anos. Diagnosticado com autismo ainda na infância, Fernando mostrou apreço pela música logo cedo. Seus pais, Denise e Edison, investiram em diversos tratamentos durante a infância do filho, mas perceberam que os avanços eram bem lentos. Quando Fernando começou a fazer aulas de música, eles notaram a evolução de seu desenvolvimento. Hoje, Fernando faz aulas de canto, teclado, violão, saxofone e participações especiais em shows.