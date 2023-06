Fã de Neymar Jr. decide deixar toda sua herança para o jogador em testamento oficializado

Um homem de 30 anos surpreendeu ao revelar que oficializou seu testamento, deixando tudo o que conquistou para o jogador de futebol Neymar Jr. Ele explicou que sua saúde não está bem e que se identifica profundamente com o craque, especialmente com a relação dele com seu pai. O documento, registrado em cartório, pode ser conferido abaixo.

Ao ser questionado sobre o motivo de escolher Neymar como beneficiário de sua "doação", o homem, que preferiu não se identificar, explicou.

"Apesar de ter quase 31 anos, minha saúde não está em boas condições e, por isso, percebi que não tenho ninguém para deixar minhas posses caso eu venha a faltar", disse o fã de Neymar.

Ele explicou o motivo de escolher o jogador, que já possui uma fortuna. "Eu gosto de Neymar, me identifico muito com ele. Também sofro difamação, valorizo a família e a relação dele com o pai me lembra muito a que tive com o meu, que infelizmente já faleceu. Além disso, acima de tudo, acredito que ele não é interesseiro, algo raro nos dias de hoje", declarou.

O homem ainda explicou que não deseja deixar seus bens para pessoas com as quais não possui um bom relacionamento ou para o governo. "Seria terrível deixar tudo para o governo ou para parentes com quem não tenho uma boa relação. Tentei entrar em contato com Neymar, mas não obtive sucesso. Também possuo alguns objetos e pertences de família", acrescentou.

Veja o documento: