Atriz desabafa após Neymar 'copiar' o nome de sua filha: 'Bora sugerir outro?'

A atriz Naiumi Goldoni utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (26), para desabafar sobre o nome escolhido para a filha de Neymar com Bruna Biancardi, a Mavie. Ela, que tem também uma criança com o mesmo nome, disse em tom de brincadeira a possibilidade de sugerir uma troca para o jogador de futebol. "Bora sugerir outro nome?", brincou ela.

Nos Stories, Naiumi disse ter recebido muitas mensagens de fãs dizendo que o nome da filha do craque coincide com o da sua herdeira. Na hora de escolher o nome da criança, a atriz disse ter pensado em nomes incomuns justamente para não se popularizar.

"O que eu estou recebendo de mensagem de vocês falando da filha do Neymar que a princípio vai se chamar Mavie... Assim, ninguém é dono de nome nenhum, mas eu escolhi nomes que eram pouco e pouco comuns e eu não tenho um alcance tão grande. Então eu sabia que não ia virar o nome mais popular do universo. Aí Neymar escolhe Mavie...", lamentou ela, rindo da situação.