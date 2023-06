Neymar foi aconselhado a admitir traição na véspera do leilão beneficente, diz site

A escolha de Neymar de admitir e pedir perdão publicamente pela traição à namorada Bruna Biancardi, grávida do jogador, não foi por acaso. O pedido de perdão que veio na véspera da 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado hoje (22/06) em São Paulo, teria sido uma orientação. O atleta teria sido direcionado pela equipe a se manifestar antes do evento, conforme decidido em uma reunião de gerenciamento de crise, segundo o site Extra.

Uma fonte ligada ao jogador revelou: "Toda a imprensa foi convocada para o leilão e Neymar sabia que seria questionado sobre o assunto. Além disso, seria melhor para sua imagem admitir publicamente o erro."

Neymar e sua equipe também haviam decidido que o atacante só faria pronunciamento após o casamento de seu amigo e parceiro Cris Guedes, que ocorreu na tarde da última terça-feira (20). Neymar e Bruna Biancardi foram padrinhos do casal.

Nos bastidores, há expectativa sobre a noite do casal, no Clube Monte Líbano. A ida da influenciadora indica que o casal não tenha sido abalado pela infidelidade do jogador.

Essa é a primeira vez que Neymar admite publicamente uma traição em sua vida pública desde que se tornou uma estrela do futebol. Em ocasiões anteriores em que surgiram rumores de traição, o jogador sempre respondeu com ironia. Desta vez, após a modelo e influenciadora Fernanda Campos revelar publicamente o encontro íntimo que teve com ele, a abordagem foi diferente.