Amante de Neymar, Fernanda Campos, revela que sabia que Bruna Biancardi estava grávida

A modelo e influenciadora Fernanda Campos, que teve um breve caso com Neymar Jr, revelou saber que Bruna Biancardi estava grávida do jogador. No entanto, Neymar teria afirmado que estava solteiro. Eles teriam saído apenas uma vez, embora outros convites já tivessem sido feitos no passado.

VEJA MAIS

A modelo concedeu entrevista para a jornalista Fabíola Reipert. “Ele já tinha me mandado uma mensagem há muito tempo e eu nunca tinha saído com ele antes. Eu já tive outras oportunidades de sair com ele. Essa foi a primeira vez. Eu só resolvi mesmo falar com vocês dar um pouco de declaração, por outras meninas”, declarou.

Fernanda contou não ter sido a única a ter um affair com Neymar. “Eu sei que [outras] já saíram com ele, mas o público não sabe”, detalhou. Ela confessou que o vídeo de Neymar na porta do prédio também foi feito por ela. Segundo ela, Neymar Jr. faz muitas promessas para conquistar as mulheres: “Tenho muito ainda a processar, a falar para vocês, só que essa é a questão. Eu não tô no momento ainda de soltar o que o Neymar promete para as meninas.”

Em determinado momento da entrevista, a jovem concordou com Fabíola Reipert de que o craque de futebol precisava ser desmascarado. “A bem dizer, sim, eu acho que já tava na hora dele poder se desculpar. Mas isso não é uma desculpa, até porque se a gente quebrar um vaso, o vaso não se reconstrói”, declarou.