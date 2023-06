Dez anos depois: Neymar tem histórico de supostas traições desde 2013 ao namorar Bruna Marquezine

As puladas de cerca do jogador Neymar não é nenhuma novidade. O atleta há tempos está sempre envolvido em alguma polêmica. Desde que assumiu o namoro com Bruna Marquezine, no carnaval de 2013, o atacante tem um histórico de supostas traições. A primeira bomba veio às claras em julho de 2014. Morando na Espanha enquanto jogava pelo Barcelona, Neymar e a atriz estavam namorando à distância, mesmo com o fim de "Salve Jorge", que ela gravou até maio.

Na Neymar teve o nome ligado ao da blogueira cearense Priscilla Silva. Os dois teriam ficado e trocado telefone durante um show de David Gueta, em Ibiza, onde a brasileira também estava. Fotos dos dois conversando ao pé do ouvido surgiram na internet. Neymar negou a traição, dizendo que Priscilla pediu apenas para tirar uma foto com ele. Mas, amigas da bnlogueira deixaram escapar que ela admitiu ter ficado com Ney. “Foi ótimo e ele beija muito bem”, teria relatado.

Em dezembro do mesmo ano, outra polêmica no relacionamento. Neymar recebeu em sua casa na Europa duas amigas, Laryssa Oliveira e Anny Alves e fotos vazaram na internet. Após o vazamento, o relacionamento entre ele e Bruna teria entrado numa crise. As fotos foram postadas em rede social pelas próprias amigas, e logo depois foram apagadas. Mas os prints já haviam se espalhado.

A atriz nunca se manifestou antes sobre os supostos casos de Neymar. Mas ano passado, numa participação no "Quem Pode, Pod", ela abriu o coração sobre como se sentia durante os anos de relacionamento: "Tentava me enquadrar e tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé. Não tinha nada de anormal na minha vida para uma menina de 18 anos, mas eu estava em uma lupa e isso rendia, e rende até hoje, cliques e vendas. Mas fui entendendo que não conseguia ser esse personagem e não tenho a menor paciência para ele”, desabafou a atriz.

