Após exposição e carta de desculpas, Neymar tem noite de poker com os parças

Após ter a vida íntima virada de cabeça para baixo, Neymar Jr curtiu uma noite de poker com os "parças'. Vários amigos famosos foram à casa do jogador na noite de ontem (21). O craque convidou Cara de Sapato, o sertanejo Marcos, da dupla com Belutti, Jimmy Butler, astro da NBA, e Nicholas, o “Guerri”, para uma noite de poker e descontração.

Mesmo com uma orientação para que os aparelhos celulares fossem guardados, o jornalista Leo Dias expôs imagens do encontro. O encontro ocorreu num requintado clube localizado na região de Pinheiros, na Zona Oeste da cidade de São Paulo.

Também compareceram o jogador Luiz Felipe e o dono do famosos Bar Figueiras, de Santo André, no ABC Paulista, também curtem a noite.

A namorada de Neymar, Bruna Biancardi, que está grávida do jogador, e descobriu ontem que foi traída por ele, não apareceu na festinha. Ela já recebeu o pedido de desculpas públicas do menino Ney, e até já o perdoou.