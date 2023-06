Conheça a mansão de Neymar que recebeu denúncia de crime ambiental; veja fotos

A mansão de Neymar, localizada no condomínio Aero Rural, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, tem sido alvo de polêmicas. Na última quinta-feira, uma obra na propriedade foi denunciada por crime ambiental e o pai do jogador foi detido após uma discussão com Shayenne Barreto, secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba.

São diversas infrações ambientais relacionadas ao lago artificial que estava sendo construído na residência, como desvio de curso de água, captação de água de um rio sem autorização, captação de água para um lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental. A multa chega a R$ 5 milhões.

Veja como é por dentro da mansão de Neymar:

Lago artificial que foi multado. (Foto: Divulgação)

Mansão do Neymar Jr. (Foto: Infoglobo)

Área da piscina principal. (Foto: Infoglobo)

Uma das salas de estar. (Foto: Infoglobo)

Segunda piscina da mansão. (Foto: Infoglobo)

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)