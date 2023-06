Neymar exibe jatinho de luxo avaliado em R$222 milhões nas redes sociais

Mesmo fora dos gramados em recuperação da lesão do joelho direito há meses, Neymar ainda é assunto entre os internautas. Nesta segunda-feira (29), o jogador do PSG compartilhou imagens de seu jatinho particular no Instagram, onde tem mais de 208 milhões de seguidores.

Nos stories, o craque fez um ‘tour’ pelo interior da aeronave, que inclui suíte, mesa de jantar, sala de estar, banheiro e cozinha. O vídeo repercutiu nas redes sociais e surpreendeu alguns internautas, que afirmaram que o jatinho do craque é até ‘maior que sua casa’.

De modelo Falcon 900LX, o jatinho de Neymar é avaliado em US$44 milhões, aproximadamente R$222 milhões e possui capacidade para até 14 pessoas. No último final de semana, o brasileiro foi até Mônaco na aeronave para acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1.

Devido a viagem, Neymar esteve ausente da festa do Paris Saint-Germain pela conquista do 11° título do Campeonato Francês, se tornando o maior vencedor da competição. No entanto, a ida para a corrida não teria agradado a diretoria do time, abrindo chances para o brasileiro ser alvo da próxima janela de transferências.

Segundo a imprensa europeia, um dos problemas do jogador seria o valor do salário, que passa dos US$ 4,5 milhões mensais, além de ser a contratação mais cara na história do futebol. O time parisiense esperava recuperar parte do investimento, mas estaria disposto a emprestar o jogador, que tem contrato até 2027.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)