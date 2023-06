Após ser traída, Bruna Biancardi acompanha Neymar em leilão beneficente de instituto do jogador

Mantendo o silêncio sobre o pedido público de desculpas de Neymar por traição, Bruna Biancardi marcou presença no leilão beneficente do instituto do jogador. A influenciadora chegou acompanhada de um senhor ao evento e cumprimentou algumas pessoas que estavam no local. Bruna escolheu um vestido preto com fenda, decote e pedraria.

A noiva de Neymar posou sozinha com Davi Lucca, filho do jogador, e, em seguida, com o atleta e o enteado. Os três posaram juntos para as fotos e esbanjaram sorrisos. Neymar e Bruna, no entanto, não pararam para falar com a imprensa e logo entraram no evento.

Confira registros do evento:

