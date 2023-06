Após expor flerte de Neymar, Celeste Bright diz que não o conhecia: 'Me cansei'

A norte-americana Celeste Bright falou sobre o flerte que teria recebido de Neymar pelo Instagram. A modelo compartilhou um desabafo nos Stories: "Eu não sabia quem era essa pessoa antes disso. Eu só estou cansada de ver tantos directs de caras que tem namorada ou esposa. Ele não é o único. Eu sinto que as mulheres precisam falar mais sobre isso, porque eu conheço essa dor. Sejam melhores, porque nós merecemos o melhor”, escreveu.

A modelo se tornou um dos nomes mais comentados na web por ter exposto um flerte do jogador. No print postado por ela, Neymar reage a um story com um emoji. Ela, além de mostrar a interação, que teria acontecido na quinta-feir, 22, um dia após o pedido de desculpas público dele a Bruna Biancardi assumindo uma traição, também deixou um recado para o atleta. "Se você tem uma namorada ou uma esposa não mande cantadas para outras garotas. É errado e extremamente desrespeitoso com sua parceira", escreveu.

Stories de desabafo da modelo norte-americana (Foto Instagram @celestebright)

Traição e pedido de desculpas público

Na quarta-feira, 21 de junho, Neymar usou as redes para pedir desculpas à Bruna. Após a modelo Fernanda Santos mostrar prints de uma conversa e declarar que teve relações com o jogador, ele publicou uma foto ao lado de Bruna e pediu perdão.

