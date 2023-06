Neymar e Bruna Biancardi ganham sapatinho de presente para a filha avaliado em R$ 2 mil

Neymar e Bruna Biancardi começaram a receber os presentes no nome da filha Mavie. Entre os artigos estão roupinhas, sapatinhos, com destaque para um calçado de bebê da Dolce & Gabbana, o que valeria até R$ 2 mil. A mãe da bebê mostrou alguns recebidos em seu Instagram.

Mavie ganhou de presente um body da torcida “baby” do Santos, time de estreia do Neymar. O nome da filha do casal foi revelado durante o chá e Biancardi explicou o significado do nome da criança que vem do Francês e é uma divisão de sílabas Ma: Vida e Vie: Minha.