Neymar pode permanecer no Paris Saint-Germain até 2024, segundo L'Equipe; veja os motivos

Há um mês parecia quase certo que Neymar estaria se despedindo do Paris Saint-Germain. O jogador viu a torcida protestar em frente à sua casa e o interesse de clubes ingleses surgiu. O PSG também mostrou disposição em negociar o camisa 10. No entanto, o cenário mudou e há uma grande possibilidade de o brasileiro continuar no clube parisiense por mais um ano, de acordo com o jornal L'Equipe. Neymar possui contrato com o PSG até 2027.

VEJA MAIS

O Manchester United, um potencial interessado, só tomaria uma decisão após concluir a venda do próprio clube ao banqueiro qatari Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani e o bilionário britânico Sir Jim Ratcliff, o que ainda pode levar tempo. Além disso, isso aconteceria apenas se o clube inglês realmente fosse adquirido pelo Catar. Neymar já recusou propostas da Arábia Saudita.

Tanto o PSG quanto o jogador brasileiro reavaliaram a situação levando em consideração diversos fatores. Na visão do clube, a saída de Messi e a crise na relação com Mbappé deixam uma lacuna no elenco. Há uma grande possibilidade de o atacante francês se transferir para o Real Madrid. Perder as três estrelas de uma só vez não seria positivo para o Paris, segundo o L'Equipe.

Neymar, por sua vez, vê a chance de ter um papel de maior destaque novamente, assim como nos primeiros anos no PSG. A contratação do técnico Luis Enrique também animou o brasileiro. Ambos trabalharam juntos por três anos no Barcelona, entre 2014 e 2017.

Sob o comando de Luis Enrique, Neymar viveu seu melhor momento em 2015. O treinador também tem apreço pelo jogador e não o deixaria partir facilmente. A expectativa é que o ex-técnico da seleção espanhola seja anunciado como novo treinador do PSG nesta semana.

Recuperação da lesão

O jornal francês também destaca que Neymar está mais confiante após passar por uma cirurgia de reparação dos ligamentos do tornozelo direito em março. O jogador vinha sofrendo com dores na região há muito tempo, tendo fraturado um osso do pé direito em 2018 e 2019.