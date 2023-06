Menino de 8 anos que saiu do coma após 16 dias vai ser recebido com festa por amigos e vizinhos

Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, será recebido com uma grande festa preparada pela pela professora Andrea Oliveira com os amiguinhos, familiares e vizinhos para celebrar a tão aguardada alta médica, prevista para a tarde desta terça-feira (27).

Guilherme nasceu com epidermólise bolhosa, uma condição genética rara e autoimune que provoca graves ferimentos na pele. Por isso, necessita de muitos cuidados, pois qualquer interação física mais forte pode provocar ferimentos nele. Segundo os médicos, a doença não é contagiosa e não tem cura.

Gui, como é carinhosamente chamado, ficou conhecido após viralizar nas redes sociais com um vídeo que emocionou o Brasil onde aparece reencontrando a mãe logo após despertar de um período de 16 dias, em coma induzido. Foram mais de 50 milhões de visualizações na internet.

Para tornar o momento ainda mais especial, os amiguinhos de sala de aula também foram convidados e estarão presentes na recepção que será realizada no condomínio onde Gui mora com a mãe e o irmão, de 14 anos, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. "Fiz questão de ligar para os pais de cada um. Todos têm um carinho e cuidado com o Gui muito especiais. E é muito bacana ver isso. Eu tenho o privilégio de ser professora do Gui, ele é muito especial mesmo", disse Andrea.

O menino ainda não sabe sobre a festa. Tudo está sendo preparado para surpreendê-lo. Guilherme também não imagina que ao deixar o hospital será escoltado por policiais rodoviários federais.

" As crianças prepararam cartazes de boas-vindas para recebê-lo e uma faixa também será estendida logo na entrada. Será uma recepção muito calorosa. Ele é muito amado. Estamos todos muito emocionados e contentes com mais essa vitória. O Gui é o nosso milagre!", comemora a professora. Não por acaso, essa foi a frase escolhida para estampar a faixa de boas-vindas.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).