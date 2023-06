Esposa de Sergio Rico, goleiro do PSG, diz que marido saiu do coma após grave acidente

O goleiro do PSG, Sergio Rico, acordou do coma e está consciente, segundo sua esposa Alba Silva. O atleta sofreu um acidente em maio, quando andava a cavalo, e desde então está internado no Hospital Universitário Virgen del Rocio, em Sevilha, em tratamento intensivo. Ele chegou a acordar no começo do mês, mas foi colocado em coma novamente.



Depois de mais de 20 dias internado, a esposa do atleta atualizou os fãs sobre o estado de saúde dele, em entrevista ao canal espanhol Telecinco. “Ele está dando pequenos passos e a verdade é que podemos ver um pouco mais de luz. Obrigado ao hospital e à equipe médica que é incrível não só com Sergio, mas com todos os pacientes. E, realmente, obrigado a eles e obrigado a Deus, e a todos aqueles que nos enviaram tanta força. Estamos seguindo em frente e tenho muito mais esperança. Ele recuperou a consciência? Sim, aos poucos, ele está avançando e eu sabia desde o início que ele iria sair dessa, porque ele é um campeão”, disse Alba.

O acidente ocorreu enquanto o goleiro cavalgava em passeio por El Rocío, em Sevilha, na Espanha. Durante o trajeto, o cavalo que o atleta montava teria se assustado com um caminhão e derrubou o goleiro, que na queda acabou sendo golpeado por coices do equino na região da cabeça e do pescoço, e sofreu traumatismo craniano.