Mbappé defende saída de Messi do PSG: ‘Não teve o respeito que merecia’

O atacante do PSG, Kylian Mbappé, está no meio de mais uma polêmica envolvendo as transferências do time. O jogador, que segundo a imprensa europeia estaria planejando mudar de clube em 2024, ao final do seu contrato com o time, comentou a recente saída de Lionel Messi da equipe.

Em entrevista para o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Mbappé defendeu o ex-companheiro de time.

“Estamos falando de potencialmente o melhor jogador da história do futebol. Nunca é uma boa notícia quando alguém como Messi se vai. Não entendo muito bem porque tantas pessoas ficaram aliviadas com a saída dele. Não teve o respeito que merecia na França. É uma pena”, disse Mbappé.

Messi agora contratado pelo clube estadunidense Inter de Miami, deixou o PSG após 72 partidas pelo time, onde marcou 32 gols e deu 35 assistências, além de conquistar dois Campeonatos Franceses e uma Supercopa da França, em 2022.

Sobre seu próprio futuro na equipe, Mbappé negou que teria pedido para ser transferido para o Real Madrid, mas confirmou que não deve ativar a cláusula que estende seu contrato com o PSG até 2025, portanto a temporada 2023/2024 do jogador, deve ser a última com a equipe.

“Não pedi nem para ser vendido, nem para ir ao Real Madrid. Apenas confirmei que não quero ativar o ano adicional no contrato. Nunca falamos em renovar, mas estou feliz em ficar na próxima temporada”, declarou.