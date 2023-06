Após chegada de Messi, preço de ingressos para jogos do Inter Miami disparam

O Inter Miami já colhe os frutos pela compra do argentino Lionel Messi, mesmo antes do craque estrear pela equipe norte-americana. O preço dos ingressos para jogos da equipe dispararam e as equipes veem uma oportunidade para aumentar a arrecadação com bilheteria.

Messi estreia pelo Inter Miami no dia 21 de julho, em partida válida pela Copa das Ligas - torneio disputado entre equipes da Major Soccer League (EUA) e da Liga Mexicana. Os ingressos para a partida na data em questão subiram de 24 dólares (R$117) para 521 dólares (R$2.541), um aumento superior a 2.000%.

O preço médio dos ingressos para jogos na casa do Inter Miami, o DRV PNK Stadium, eram de 31 dólares (R$151) antes da chegada do craque. O valor subiu para 152 dólares (R$741) após o anúncio da contratação na última quarta-feira (7). Já para os jogos onde o Inter Miami vai jogar fora de casa, o preço dos ingressos chega a 207 dólares (R$1.009).

A capacidade de lotação do estádio do Inter Miami também contribuiu para a alta na demanda pelos bilhetes. São apenas 19.100 lugares. Equipes da liga norte-americana estudam a mudança de local para jogos onde o argentino estiver em campo, tendo em vista que os estádios de futebol no país têm entre 20 mil e 25 mil lugares. Estádios onde ocorrem jogos da NFL - a liga de futebol americano - tem até o triplo de capacidade.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)