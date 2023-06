Prioridade do Real Madrid é encontrar substituto de Benzema; confira lista com os mais cotados

O centroavante Karim Benzema confirmou que vai deixar o Real Madrid e fez seu último jogo com a equipe contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, no último domingo (4). Com o anúncio, o clube merengue já busca um substituto para o francês, e alguns nomes estão entre os principais cotados para assumir o posto vago no Santiago Bernabéu, como: Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Kai Havertz.

Com a abertura da janela de transferências do futebol espanhol, que começa no dia 3 de julho, a prioridade do Real é escolher o substituto não só de Benzema, mas também de Asensio, Hazard e Mariano Díaz, dispensados pela equipe.

“É evidente que, saindo quatro atacantes, precisamos interferir aí e vamos fazê-lo. Tem tempo para tomar medidas. Buscamos um centroavante de gol, que se associe, esse é o perfil do atacante”, afirmou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.



Confira os quatro principais cotados para jogar na equipe merengue, e a situação de cada um com seus atuais clubes:

Kai Havertz

O jogador do Chelsea, de 23 anos, é talvez o principal interesse do Real Madrid atualmente, e segundo a imprensa europeia já estaria próximo de fechar contrato com o clube merengue. De acordo com o jornal alemão “Bild”, Havertz deve receber uma oferta generosa do time.

O meia-atacante estaria entre os nomes possivelmente dispensados pelo Chelsea, após a equipe inglesa terminar a Premier League na 12ª posição, e não ter mais nenhuma competição europeia para disputar na próxima temporada. Enquanto o Real Madrid, vai estar, tradicionalmente, na Champions League.

Harry Kane

O atacante inglês, de 29 anos, que atualmente joga no Tottenham seria uma das preferências do técnico Carlo Ancelotti por conta do seu “faro de gol”, de acordo com o jornal espanhol “As”. Kane estaria querendo deixar o Tottenham porque o clube também não deve participar de nenhum campeonato europeu na próxima temporada. Ainda assim, o time deve fazer o possível para evitar a saída do ídolo, faltando apenas um ano para o fim do contrato.

De acordo com o jornal inglês “The Telegraph”, o centroavante também estaria sendo cogitado pelo Manchester United, e pode escolher permanecer na Inglaterra pela vontade de quebrar o recorde de 260 gols de Alan Shearer na Premier League. Kate já tem 213 na conta.

Kylian Mbappé

Uma das maiores estrelas do Paris Saint-Germain, Mbappé já teria sido procurado pelo Real Madrid em 2022, mas escolheu renovar com o PSG. No entanto, o clube espanhol ainda quer o astro francês, e permanece com a ideia de contratá-lo a custo zero.

A retomada das negociações com o atacante só devem acontecer em 2024, quando o contrato com o PSG acaba. Tudo pode ser motivado pela insatisfação de Mbappé com o PSG, que não cumpriu promessas de grandes reforços feitas ao jogador.

Erling Haaland

O cometa do Manchester City, é desejado pelo Real Madrid, no entanto apenas para o futuro. Segundo o “As”, o clube espanhol quer ter Vini Jr., Mbappé e Haaland no ataque da equipe em 2024.

Mas, se decidir pela contratação de Haaland, mesmo no futuro, o atacante e a equipe merengue devem desembolsar uma boa quantia para pagar as multas contratuais da rescisão que o jogador pode ativar ano que vem. Não se tem certeza de valores, mas os veiculados pela imprensa europeia variam entre 150 milhões de libras (R$ 925 milhões) até 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão).