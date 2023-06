Real Madrid anuncia fim de contrato com Benzema

O Real Madrid anunciou nas redes sociais o fim do vínculo com o atacante francês Karim Benzema na manhã deste domingo (4). Benzema atuou por 14 temporadas atuando na equipe merengue. Ele chegou ao clube em 2009, com 21 anos e se tornou o recordista de títulos pelo Real, com 25 troféus.

Números do Benzema no Real Madrid

Foram 647 jogos com a camisa do time, 353 gols, 165 assistências e cinco vitórias na Champions League.

Quando é o último jogo do Benzema?

O último jogo do Real Madrid na temporada será neste domingo, às 13h30 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu. Poderá ser o jogo de despedida de Benzema.

Para onde vai o Benzema?

Na última quinta-feira (1), veículos sauditas davam como certa a ida do atacante francês para a Arábia Saudita, o que ainda não foi anunciado oficialmente. Na última sexta, o jornal "Marca", um dos mais importantes do país, garantia a permanência de Benzema no Real Madrid por mais uma temporada, com uma renovação de contrato até o meio de 2024 que ainda seria divulgada.

Segundo a imprensa árabe, Benzema receberia 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) no Al-Ittihad, valor bem superior ao que ele recebia no Real.