Após rumores de ida para Arábia Saudita, Benzema diz: ‘a realidade não é a internet’

Os rumores acerca do futuro de Karim Benzema no Real Madrid estão se espalhando pela internet, e o mais recente seria a suposta ida do jogador para o Al-Ittihad, na Arábia Saudita. No entanto, em entrevista nesta quinta-feira (1), o centroavante se esquivou das perguntas sobre a suposta ida para o Oriente Médio e afirmou que permanece na equipe merengue.

“No momento, estou aqui. Temos um jogo no sábado. Falar com os torcedores do Real Madrid? Falar sobre o quê? Por que falar de futuro se estou em Madri. Quem está falando é a internet, e a realidade não é a internet”, disse o jogador francês.



Na última quarta-feira (31), a imprensa europeia dava como certa a ida de Benzema para o Al-Ittihad, afirmando que o jogador já havia dito sim para os dirigentes do clube saudita. A possível confirmação teria acontecido durante a vitória da equipe na Liga Saudita.

Antes do jogo, um torcedor exibiu uma fotomontagem de Benzema com a camisa do time saudita, a ação foi filmada e exibida no telão do estádio, levando toda a torcida à loucura.

A atual temporada do Real Madrid é a 14ª do centroavante francês na equipe. Ele soma 647 jogos com a camisa do time espanhol, com 353 gols marcados, 165 assistências e cinco Champions League.