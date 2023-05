Benzema pode deixar o Real Madrid para jogar na Arábia Saudita, diz jornal

Um ano após conquistar a Bola de Ouro e realizar uma temporada histórica com o Real Madrid, Karim Benzema pode deixar o clube e partir para o mundo árabe. Segundo o jornal "As", o atacante recebeu uma proposta da Arábia Saudita e tem a possibilidade se despedir após 14 anos de vínculo com a equipe. O país do Oriente Médio está adotando essa estratégia para fortalecer sua candidatura a sediar a Copa do Mundo de 2030.

O conceituado jornal madrilenho afirma que um time saudita ofereceu uma proposta financeira generosa a Benzema, que se tornou um dos alvos do futebol árabe, juntamente com Messi. Ambos seriam considerados reforços de peso para elevar o perfil esportivo do país e, juntamente com Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, poderiam se tornar embaixadores da candidatura saudita para a Copa de 2030.

De acordo com o "As", Benzema está praticamente com "um pé fora" do Real Madrid, assim como Messi no PSG, como já havia sido reportado pela imprensa francesa. As propostas salariais seriam de 200 milhões de euros anuais para o francês e 300 milhões de euros anuais para o argentino.

Benzema ainda tem contrato com o Real Madrid até meados do próximo ano, mas ainda não confirmou se permanecerá no clube após uma temporada conturbada por lesões. Ele estaria tentado pela oportunidade de receber vencimentos tão elevados na fase final de sua carreira, aos 35 anos, e depois continuar como embaixador da candidatura saudita para a Copa de 2030.

A Arábia Saudita decidiu se candidatar a ser sede da Copa do Mundo de 2030, formando uma parceria com Turquia e Grécia. Essa aliança entre países de diferentes continentes terá como concorrentes a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos, bem como a união entre Uruguai e Argentina. A decisão final será tomada em setembro do próximo ano.