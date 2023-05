Firmino no Real Madrid: jogador é opção para o ataque do clube espanhol, afirma jornalista

O brasileiro Roberto Firmino, de 31 anos, pode se tornar o novo reforço do Real Madrid. O contrato do jogador com o Liverpool se encerrará no final da temporada europeia, em junho, e o atacante não renovará com a equipe. Livre para assinar com qualquer equipe, sem custos, Firmino está sendo sondado pela equipe espanhola.

O Real Madrid tem como opções Firmino e outros três ou quatro atacantes, apontou o jornalista italiano Fabrizio Romano. O atacante brasileiro ainda marcou na sua partida de despedida, no empate do Liverpool em 4x4 contra o Southampton, pelo Campeonato Inglês.

Artilheiro brasileiro na Premier League

Firmino é o jogador brasileiro com mais gols na história da Premier League. O atacante balançou as redes 81 vezes na liga. Com a camisa do Liverpool, conquistou sete títulos, entre eles a Champions League da temporada 2018/2019. Foi também dos pés de Firmino que saiu o gol da vitória da equipe inglesa contra o Flamengo, pelo Mundial de Clubes de 2019.

O Real Madrid, que tem Benzema como titular absoluto com a camisa 9, busca opções no ataque. O jogador francês de 35 anos estuda uma proposta do futebol saudita, e acumula um histórico de lesões na última temporada: foram 85 dias de fora por sucessivos problemas físicos somente na temporada 2022/23.

Bellingham deve ser mais um reforço do Real Madrid

Segundo o mesmo jornalista italiano, o Real Madrid também está próximo de fechar com o craque inglês Jude Bellingham, de 19 anos. Atualmente no Borussia Dortmund, da Alemanha, o jovem foi eleito o jogador da temporada da Bundesliga e deve custar mais de R$500 milhões ao clube espanhol.

