Roberto Firmino pode ser o novo contratado do Real Madrid

De saída do Liverpool, Roberto Firmino passa a ser uma opção para o Real Madrid, que avalia uma possível contratação do brasileiro pela marcante atuação no clube da Inglaterra. Diante da não renovação com os Reds, o brasileiro fica livre para assinar com outras equipes.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube avalia o nome de Firmino de mais quatro atletas para o ataque. O Real Madrid acredita que o elenco precisa de mais opções ofensivas.

Firmino se despediu do Liverpool com gol no empate de 4 a 4 com o Southampton, no último domingo. O atacante, de 31 anos, tem 361 jogos e 110 gols com a camisa dos Reds.

Ele é o brasileiro com mais gols na história da Premier League, 81. Firmino conquistou sete títulos no clube, entre eles o Campeonato Inglês de 2019/20 e a Champions de 2018/19, além de fazer o gol do título do Mundial de Clubes, em 2019.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com