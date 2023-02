Roberto Firmino, do Liverpool, pode ser contratado pelo Internacional-RS, diz jornalista

Os torcedores do Internacional-RS estão animados com a possível contratação do atacante Roberto Firmino no time. A notícia surgiu quando um setorista do clube compartilhou um tweet dizendo que o Inter está fazendo uma grande contratação.

A contratação do atacante seria para competir com a de Luis Suárez, pelo rival do Grêmio-RS. Outros nomes como Alexis Sánchez e Enner Valência foram considerados pelos colorados nas redes sociais.

Roberto Firmino estava fazendo uma ótima temporada no Liverpool até sua recente lesão no joelho, que lhe tirou de campo.

Inter de Milão, Atlético de Madrid e Juventus são alguns dos grandes times abertos para a contratação do atacante.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)