Cria do Vasco, Andrey está com negociações avançadas com o Palmeiras; clube negocia com Chelsea

Revelado pelo Vasco, o volante Andrey, que foi comprado pelo Chelsea, da Inglaterra, no início de janeiro. O jogador de 18 anos foi vendido ao clube inglês por cerca de 15 milhões de euros, algo em torno de R$82 milhões, porém, o Palmeiras está em avançadas negociações com o Chelsea e que r o jogador para a disputa da temporada 2023 pelo Verdão. As informações são do jornalista italiano Fabrizio Romano.

O interesse do Palmeiras no jogador cresceu ainda mais, após Andrey não ter conseguido o visto de trabalho, para poder atuar no futebol inglês. Outra situação levantada pelo Chelsea é a pouca rodagem do jogador e que ele pode crescer atuando uma Copa Libertadores, tendo o Palmeiras uma estrutura que pode ajudar Andrey nessa experiência, além de ficar mais fácil para que o jogador consiga enfim, tirar seu visto de trabalho.

Andrey na apresentação ao Chelsea (Arquivo pessoal / Instagram @andreysantos_5)

Já o Palmeiras está no mercado tentando suprir a saída de Danilo, que foi vendido ao Nottingham Forest, também da Inglaterra, por cerca de R$110 milhões, e Andrey acabou virando alvo do clube paulista.

Andrey conquistou o título do Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

No Vasco, Andrey disputou 38 jogos e foi peça importante do clube carioca no retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Andrey estava jogando o Sul-Americano Sub-20, na Colômbia, pela Seleção Brasileira e foi decisivo vestindo a amarelinha, com gol na decisão e título do torneio.