Raphinha pede desculpas após xingar técnico Xavi durante partida do Barcelona

Na partida da última quinta-feira (16), Raphinha, atacante do Barcelona, não gostou de ser substituído após marcar o gol de empate da partida contra o Manchester United. O brasileiro disparou xingamentos contra o técnico do time espanhol, Xavi Hernandez.

“Vai tomar no …”, teria dito Raphinha para o técnico ao ver a plaquinha subir com o número 22.

No entanto, o atacante brasileiro mostrou que já se arrependeu da atitude nos gramados e se desculpou com o comandante do time, com Ferran Torres, que o substituiu, e com os torcedores do Barça.

“Aproveito para pedir desculpa a todos, ao Ferran (Torres) e ao treinador, à equipe e aos torcedores. Às vezes queremos tanto ajudar a equipe a vencer, que há momentos como esse em que não podemos controlar. Eu sei que errei e não vai acontecer de novo, somos seres humanos. Era só vontade de ganhar”, disse o jogador.

Hernandez, técnico do time, declarou em coletiva que pediu para o jogador se desculpar pela atitude, e disse já ter perdoado Raphinha. “Entendo muito bem a irritação de Raphinha. Eu também me irritava quando saía, mas faço pelo bem do time e não para prejudicar ninguém. Ele veio se desculpar depois, mas não é preciso. É normal ter raiva”, disse.

A partida de volta entre o Barcelona e o Manchester United vai acontecer na próxima quinta-feira (23), no Old Trafford, na Inglaterra.