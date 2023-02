Carnaval 2023: Saiba os clubes ligados à escolas de samba no Rio

A folia de carnaval nas avenidas do Rio de Janeiro começa oficialmente nesta sexta-feira, com os desfiles das escolas de samba. E os clubes de futebol do estado já estão sendo representados por novas agremiações que surgiram nos últimos cinco anos, ligadas às principais torcidas cariocas.

Atualmente Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense são representados por seis agremiações: Botafogo Samba Clube, Flamanguaça, Raça Rubro-Negra, Imperadores Rubro-Negros, Guerreiros Tricolores e União Cruzmaltina. O portal LANCE! detalhou os enredos das escolas para o carnaval 2023.

União Cruzmaltina

Escola de samba fundada por torcedores do Vasco em 2019, este ano a União Cruzmaltina vai homenagear uma das grandes personalidades da história do clube, a agremiação vai levar à Avenida a história de Pai Santana, massagista do clube durante décadas. Pai de santo, Eduardo Santana estendia a bandeira do Vasco no chão e a beijava nos jogos. O massagista morreu em 2011 por insuficiência respiratória. O enredo tem como título "Rodeia, rodeia... Rodeia, meu Pai Santana, Rodeia", assinado pelo carnavalesco Rodrigo Almeida. A escola da Série Prata é a 10ª a desfilar no dia 25.



Guerreiros Tricolores

Para 2023, a escola de samba ligada ao Fluminense trará o enredo "Herdeiros de Chico Guanabara". O homenageado era um negro capoeirista, considerado o primeiro torcedor da história do Fluminense, segundo o clube. No ano passado, a escola, fundada em 2019, ficou na 7ª colocação da Série Bronze. Este ano, a agremiação, que segue na mesma divisão, é a segunda a desfilar, no dia 20.



Botafogo Samba Clube

Depois de levar João Saldanha como enredo para a avenida em 2022, este ano a escola de samba alvinegra vai contar a história do bairro do Engenho de Dentro. Assinado pelos carnavalescos Marcelo Adnet e Márcio Puluker, o enredo é intitulado "Pelos trilhos da história: Engenho de Dentro de lutas, batuques e glórias". A casa do Botafogo, o estádio Nilton Santos, é localizado neste bairro, localizado na Zona Norte do Rio. A escola da Série Prata é a segunda a desfilar no dia 25 de fevereiro.



Flamanguaça

Este ano, a agremiação vai homenagear São Judas Tadeu, considerado padroeiro do Flamengo. No ano passado, a escola de samba foi campeã do Grupo de Avaliação, com o carnavalesco Amarildo de Mello, que segue na Flamanguaça para este Carnaval. O enredo assinado pelo artista é intitulado "Os Orixás te Recebem em Festa! São Judas Tadeu, Rogai por Nós!". A agremiação Rubro-Negra desfila na Série Bronze, no dia 21, e é a terceira a entrar na Intendente Magalhães.



Raça Rubro-Negra

Estreante no ano passado, a Raça Rubro-Negra trouxe em 2022 uma reedição de "Aquarela Brasileira", icônico enredo do Império Serrano de 1964. Para o Carnaval 2023, a escola, que também dá nome a uma das torcidas organizadas do Flamengo, tem como enredo "Raízes de uma Raça". O desfile será assinado por Jorge Knnawer e Rafael Victor. A agremiação da Série Prata é a quarta a entrar na Estrada Intendente Magalhães no dia 24.



Imperadores Rubro-Negros

Um dos grandes nomes da história do Flamengo, o ex-atacante Nunes será o enredo da Imperadores em 2023. Fundada há cinco anos, a escola vai contar a história do ex-jogador no Carnaval. O enredo é intitulado "Nunes - O Rei das Grandes Decisões", assinado pelos carnavalescos Anselmo Brito e Yuri Martins. A agremiação da Série Bronze é a terceira a desfilar no dia 20.