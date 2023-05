‘Imparável’, diz Ancelotti sobre Manchester City às vésperas da semifinal da Champions League

Nesta terça-feira (9), acontece o jogo de ida da semifinal da Champions League, entre Real Madrid e Manchester City. Às vésperas do grande jogo, Carlo Ancelotti, técnico do time espanhol, falou sobre as expectativas para a partida e as estratégias para parar o clube inglês e seu principal jogador: Erling Haaland.

“Temos que fazer um jogo completo. O jogo decisivo vai ser a partida de volta, queremos tirar uma pequena vantagem amanhã e tomara que consigamos. Vantagem significa um resultado positivo para nós, não sofrer demasiadamente. Não é só uma questão de resultado. Se evitarmos problemas também é uma pequena vantagem. É um jogo que exige muito de todos. Numa semifinal de competição isso é normal”, disse Ancelotti.

Sobre o craque do time rival, Erling Haaland, Ancelotti deixou bem claro que parar ele não é o objetivo principal, mas o time inteiro do City, que vem acumulando vitórias. Nos últimos 15 jogos da equipe inglesa, foram 14 vitórias e um empate.

“Não é um planejamento só para parar o Haaland, mas para fazer isso contra uma equipe que parece imparável. Queremos ter opções para fazer uma partida equilibrada e ganhar. O City tem uma equipe mais completa em comparação ao ano passado. Antes tinha o Gabriel Jesus, com características diferentes. Não vejo mudança de estilo: é um time muito bem organizado atrás e que trabalha bem a bola”, declarou o técnico do Real Madrid.



Para a partida, Luka Modric está praticamente confirmado por Ancelotti, que declarou que quando o jogador está “bem” ele joga. Enquanto o lateral-esquerdo Mendy e o meia Ceballos são desfalques para a equipe merengue.

O jogo de volta entre City e Real Madrid será na quarta-feira (17), na casa do Manchester, na Inglaterra. Os outros semifinalistas são Inter de Milão e Milan. A grande final será no dia 10 de junho, no Estádio Atatürk, em Istambul.