Ex-Real Madrid diz que clube precisa defender Vinícius Júnior em casos de racismo

O ex-jogador Claude Makelele falou sobre os casos de racismo vividos pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior. O francês e campeão da Champions League pela temporada de 2001/02 pelo Real Madrid defendeu o jogador e disse já ter vivido isso.

Duante o evento do Prêmio Laureus, considerado o 'Oscar do Esporte' pela tarde de hoje (08), Makelele afirmou que o clube deve defender o jogador e se envolver mais em situações como essa. “Eu acredito que falamos sobre racismo muitas vezes. É um peso. São poucas pessoas, não podemos generalizar no futebol. Mas acho que precisamos entender, concentrar em sua performance", disse.

“O clube precisa defendê-lo. A federação precisa se envolver mais nessas situações. Não é algo legal você ser um profissional, se esforçar como todo o seu coração e ser julgado pela cor. Também vivi isso”, completou. Na ocasião, o francês ainda elogiou Vini Jr, e afirmou que ele está indo muito bem no Real Madrid, e que “todo time no mundo quer alguém como ele”.

Casos de racismo contra Vini Jr.

Em abril, Vini Jr depôs na Justiça da Espanha após ter sido alvo de insultos racistas de torcedores do Mallorca durante uma partida em fevereiro, pelo Campeonato Espanhol. Segundo a imprensa espanhola, o jogador se sentiu ofendido pelos cantos “Vinícius, macaco!”. Em medida, a La Liga decidiu criar uma comissão específica para cuidar dos casos de racismo contra o atacante.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)