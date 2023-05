Haaland comemora recorde no Campeonato Inglês de forma inusitada: ‘Jogar videogame e dormir’

Erling Haaland, de 22 anos, quebrou o recorde de gols em uma edição do Campeonato Inglês na última quarta-feira (03), durante a partida entre Manchester City e West Ham, de 3 a 0. Na ocasião, o centroavante norueguês marcou o terceiro gol do jogo e fez seu nome entrar para a história da temporada 22/23.

VEJA MAIS

Ao total, Haaland coleciona 35 gols de 31 partidas na atual temporada da Premier League e contou não precisar de muito para comemorar a vitória. Em entrevista ao 'Sky Sports', o jogador do Manchester City revelou sua vontade de apenas ir para casa e dormir.

“Foi legal o sentimento, mas eu não posso ficar pensando nesses recordes, ou eu vou ficar louco. Vou para casa, jogar videogame, comer alguma coisa e dormir. Essa é a minha vida”, disse.

No final do jogo, os parceiros de Haaland fizeram um corredor na saída de campo para homenagear e celebrar o recorde. O norueguês ainda confirmou não querer se empolgar e criar expectativas com a tríplice coroa. “Sim. Todo mundo sabe que é possível. Mas não podemos pensar na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester United porque vamos jogar contra o Leeds em alguns dias”, completou.

O camisa 7 ressaltou o foco no próximo compromisso, que é a partida contra o Leeds, ainda pela Premier League. A partida dos ‘Red Devils’ contra o Leeds acontece neste sábado (06) e com 79 pontos, o Manchester City está acima do Arsenal, vice-líder do Campeonato Inglês.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)