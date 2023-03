Champions League: confira a artilharia por país da competição, que tem a França em 1º lugar

A Champions League encerrou mais uma fase nesta última quarta-feira, 15 de janeiro, com a definição dos oito times que seguem para as quartas de final da competição. Somente nas oitavas, três goleadas foram registradas: Real Madrid bateu o Liverpool por 5 a 2, o Benfica venceu o Club Brugge por 5 a 1, e o Manchester City goleou o Leipzig por 7 a 0, com cinco gols de Haaland.

A competição mantém uma grande quantidade de jogadores de diversas nacionalidades, que atuam em seus países natais ou vêm de longe para compor as melhores equipes do mundo. Por ser um campeonato bastante diversificado, é possível avaliar o nível dos países a partir do desempenho individual de seus jogadores.

Até agora, jogadores franceses já marcaram mais de 30 gols, marca alcançada apenas por jogadores de Portugal. O Brasil é o terceiro colocado, com mais de 20 gols, marca alcançada também pela Alemanha.

Ranking de artilharia da Champions League por país

França (36 gols) - Mbappé (7), Giroud (4), Benzema (3);

Portugal (31 gols) - João Mário (6), Rafa Silva (5), André Silva (3);

Brasil (25 gols) - Vinícius Júnior (6), David Neres (3), Rodrygo (3);

Alemanha (21 gols) - Sané (4), Adeyemi (2), Gnabry (2);

Inglaterra (19 gols) - Bellingham (2), Gnabry (2).

Os artilheiros da Espanha, Argentina, Itália, Noruega e Polônia completam o ranking, com um destaque para Haaland, que já marcou 10 gols nesta edição da Champions League e incluiu o seu país na lista quase individualmente. Nusa, do Club Brugge e Östigaard, da Napoli, marcaram um gol cada, levando a Noruega à 9ª colocação, com 12 gols.

A artilharia individual da Champions é de Haaland, que vem tendo números impressionantes até o momento. Com 10 gols, o norueguês dificilmente será superado por outros jogadores, tendo em vista que Salah, em segundo lugar, e Mbappé, terceiro colocado, já foram eliminados da competição.

Ranking de artilheiros da Champions League de 2023

Haaland (Manchester City) - 10 gols;

Salah (Liverpool) - 8 gols;

Mbappé (PSG) - 7 gols;

Vinicius Junior (Real Madrid) - 6 gols;

João Mário (Benfica) - 6 gols.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)